"Він – топ-людина": лідер Евертона в захваті від Миколенка

Дуайт Макніл, ключовий півзахисник Евертона, висловив своє захоплення своїм українським одноклубником Віталієм Миколенком. Він наголосив, що гравець не лише хороший футболіст, але й людина.

Він відзначив, що їхня згуртованість видна як на домашніх, так і на виїзних матчах, і зараз вони добре ладнають між собою. Макніл підкреслив, що Миколенко активно вдосконалює свою англійську мову, що сприяє покращенню комунікації в команді.

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Що каже гравець про Миколенка

Він також відзначив високу якість гри Миколенка:

"Він – клас. Ми сидимо поруч у роздягальні в дні матчів – як вдома, так і на виїзді. Він чудовий. Він мені дуже подобається, і ми добре спілкуємося.

Зараз його англійська дійсно стала хорошою, він більше залучений в розмови, що добре. Він – топ-людина, і ви бачите його якість як гравця. Він дуже добре грає цього сезону".

Також гравець наголосив, що Миколенко впливає на гру на обох половинах поля. Також Макніл сказав згадав про розуміння без слів.

"Ти маєш таке взаєморозуміння, лише коли граєш з кимось постійно. Ви дізнаєтеся більше один про одного без слів, це просто стає природним. Ми це зараз розуміємо. Ми знаємо, як кожному з нас подобається працювати і як ми можемо допомогти один одному. Грати з ним – чудово", – додав він.

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