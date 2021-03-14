Ключовий гравець Роми не зіграє проти Шахтаря у Лізі Європи

Один з лідерів атаки Роми Генріх Мхітарян не зможе допомогти команді у матчі-відповіді проти Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи. Вірменський півзахисник не зіграє через травму, яку отримав у першій грі.

Без Мхітаряна

Колишній гравець "гірників" Генріх Мхітарян травмував коліно ще у першому поєдинку між Ромою та Шахтарем. Тепер футболіст не допоможе команді у Києві.

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Після обстеження стало відомо, що півзахиснику потрібно буде три тижні на відновлення. Відповідно Генріх не лише пропустить матчі "вовків" у Серії А та Лізі Європи, а й пропустить відразу три березневі поєдинки національної команди у кваліфікації на чемпіонат світу.

Які матчі пропустить Мхітарян

Парма – Рома

Шахтар – Рома

Ліхтенштейн – Вірменія

Вірменія – Ісландія

Вірменія – Румунія

У першій зустрічі з донеччанами Рома зробила комфортну перевагу. Команда Паулу Фонсеки завершила поєдинок із рахунком 3:0 на свою користь. Матч-відповідь Шахтаря та Роми відбудеться 18 березня на НСК "Олімпійський".

У цьому сезоні Мхітарян зіграв у футболці римлян 34 зустрічі, у яких наколотив 11 голів та віддав таку ж кількість асистів.