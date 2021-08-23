Ключовий футболіст Шахтаря не зіграє проти Монако у вирішальному матчі Ліги чемпіонів
Джерело:"Великий футбол"
Донецький Шахтар зазнав неприємних кадрових втрат перед матчем-відповіддю з Монако у Лізі чемпіонів. Гру пропустить основний голкіпер команди Анатолій Трубін.
Трубін не зіграє з Монако
Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов повідомив, що Анатолій Трубін не зіграє проти Монако у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.
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20-річний футболіст отримав травму. Трубін 21 серпня пропустив зустріч з Чорноморцем у 5 турі УПЛ. Шахтар переміг 3:0.
Найбільш ймовірно, що місце у воротах Шахтаря займе досвідчений Андрій Пятов. 37-річний голкіпер захищав ворота Шахтаря у матчі з Чорноморцем.
Для Андрія це був перший матч у чемпіонаті України з листопада 2020 року. Пятов почав свій 19 сезон в УПЛ і зрівнявся за цим показником з Русланем Ротанем та В'ячеславом Чечером.
- Шахтар прийме Монако 25 серпня у Харкові на ОСК "Металіст". Гру перенесли з Києва через концерт до Дня Незалежності України.
- У першому матчі Шахтар переміг Монако на виїзді з рахунком 1:0.
- Анатолій Трубін став найкращим гравцем матчу. Разом з оборонцем "гірників" Марлоном воротар потрапив до символічної збірної Ліги чемпіонів.