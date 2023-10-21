"Коноплянка не повторить ситуацію Жуліо Баптісти": в Клужі вірять, що на гравця чекає інша доля
Джерело:Fanatik.ro
Євген Коноплянка зіткнувся з проблемами в Румунії. Та от гравець не налаштований здаватись.
Євгена Коноплянку порівняли в Клужі з Жуліо Баптістою. Обом складно пішло у стані "залізничників".
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Кращий серед гірших
Президент румунського клубу Крісті Балай не вважає угоду з українським вінгером провально.. Зокрема, очільник Клужа зрівняв перехід Коноплянки до трансферу Жуліо Баптісти. Балай переконаний, що Євген ще зможе дати своє команді, зокрема, українець сам горить бажанням давати результат, та от поки мало що виходить.
Знаєте, чому не може бути повторення ситуації з Баптістою? Той за місяць заробляв стільки, скільки за весь час Коноплянка в клубі. Не скажу точно, скільки місяців, але багато,
– сказав президент Клужа.
Варто відзначити, що колишній гравець Реала Жуліо Баптіста грав у стані румунського колективу у сезоні 2018/19 та провів на полі 43 хвилини. Євген Коноплянка, у свою чергу, у складі "залізничників" у нинішній кампанії відіграв всього 19 хвилин також у двох матчах. Та от досвідчений вінгер, не зважаючи на жахливу статистику, все ж вірить, що зможе повернутись у стан збірної України на Євро-2024.
Виступи Коноплянки за національну команду
- Євген дебютував за збірну України в 2010-му році у товариській грі проти збірної Литви під керівництвом Мирона Маркевича.
- Вінгер виступав за збірну "синьо-жовтих" на домашньому Євро-2012, де віддав гольову передачу на Андрія Шевченка. Також Коноплянка виступив ще на Євро-2016. Міг відзначитись єдиним голом українців на тому Євро, якби не Боатенг, який виніс м'яч з лінії воріт. До того ж Євген допоміг збірній України вийти на Євро-2020, зробивши дубль у ворота збірної Сербії.
- Коноплянка – автор першого голу України у Лізі Націй. Коноплянка вразив ворота збірної Чехії, згодом "синьо-жовті" вийшли до дивізіону А.
- Вінгер забив за "синьо-жовтих" 21 гол та віддав 15 гольових передач.
- Останній свій матч за збірну України провів в рамках Ліги націй проти збірної Швейцарії у 2020-му році, після чого перестав активно викликатись у національну команду. Та от у 2023-му році він отримав неочікуваний виклик на поєдинок відбору до Євро-2024 проти Англії (2:0), в якому з'явився на заміну