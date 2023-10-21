"Коноплянка не повторить ситуацію Жуліо Баптісти": в Клужі вірять, що на гравця чекає інша доля

Євген Коноплянка зіткнувся з проблемами в Румунії. Та от гравець не налаштований здаватись.

Євгена Коноплянку порівняли в Клужі з Жуліо Баптістою. Обом складно пішло у стані "залізничників".

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Кращий серед гірших

Президент румунського клубу Крісті Балай не вважає угоду з українським вінгером провально.. Зокрема, очільник Клужа зрівняв перехід Коноплянки до трансферу Жуліо Баптісти. Балай переконаний, що Євген ще зможе дати своє команді, зокрема, українець сам горить бажанням давати результат, та от поки мало що виходить.

Знаєте, чому не може бути повторення ситуації з Баптістою? Той за місяць заробляв стільки, скільки за весь час Коноплянка в клубі. Не скажу точно, скільки місяців, але багато,

– сказав президент Клужа.

Варто відзначити, що колишній гравець Реала Жуліо Баптіста грав у стані румунського колективу у сезоні 2018/19 та провів на полі 43 хвилини. Євген Коноплянка, у свою чергу, у складі "залізничників" у нинішній кампанії відіграв всього 19 хвилин також у двох матчах. Та от досвідчений вінгер, не зважаючи на жахливу статистику, все ж вірить, що зможе повернутись у стан збірної України на Євро-2024.

Виступи Коноплянки за національну команду