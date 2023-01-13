Реал отримав ймовірних суперників на клубному чемпіонаті світу: розклад матчів
В лютому 2023 року відбудеться клубний чемпіонат світу з футболу. Щорічний турнір перенесли на пізніший термін через матчі ЧС-2022. А Європу на цьому турнірі представлятиме іспанський Реал
У 2023 році клубний чемпіонат світу вирішили провести в Марокко. І на ньому зіграють сім команд. Шість з них – чемпіони міжнародних клубних турнірів кожної континентальної конфедерації.
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УЄФА представлятиме мадридський Реал як переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Але команда стартуватиме одразу з півфіналу. На цій стадії турніру свій шлях розпочне і бразильський Фламенгу, який в Південній Америці виграв Кубок Лібертадорес.
Відзначимо, що на клубному чемпіонаті світу одразу дві команди представлятимуть Африку. Зазвичай ще оден місце отримує чемпіон тієї країни, яка приймає турнір. У 2023 році це буде Марокко. А місцевий клуб Відад Касабланка став переможцем Ліги чемпіонів АФК. Тож ще одне місце дісталося єгипетському Аль-Аглі, який грав у фіналі. Тож саме Аль-Ахлі й зіграє у матчі першого раунду проти Окленд Сіті з Нової Зеландії.
Переможець матчу Аль-Ахлі – Окленд Сіті у другому раунді зіграє проти Сіетл Саундерс з США. А вже з переможцем цієї пари й зіграє Реал.
З іншої сторони турнірної гілки Відад Касабланка у другому раунді зіграє проти Аль-Гіляль з Саудівської Аравії. І переможець цього матчу у півфіналі зіграє проти Фламенгу.
Стартує клубний чемпіонат світу 1 лютого матчем першого раунду. матчі другого раунду заплановані на 4 лютого. 7 лютого свій півфінальний матч проведе Фламенгу, а 8 лютого – Реал. На 11 лютого заплановані фінал та матч за третє місце.
Це востаннє, коли клубний чемпіонат світу відбувається в такому форматі. Надалі ФІФА планує змінити його, розширивши число учасників до 32 клубів.