Клуби встають у чергу за Мудриком: з'явився новий претендент із Франції
Джерело:MSV Foot
З'явився ще один варіант для продовження кар'єри для талановитого вінгера Шахтаря Михайла Мудрика. Тепер футболіст потрапив у сферу інтересів французького Ланса.
Зацікавленість із Франції
21-річний лівий вінгер приємно вразив Європу після виступів за Шахтар у першій частині сезону. Футболіст навіть заслужив овації фанатів Реала у матчі Ліги чемпіонів.
До речі Шахтар попрощається з Коноплянкою
Все більше клубів зацікавлюються Михайлом Мудриком. Французький Ланс активно придивляється гравця донецького клубу. Однак поки що сторони не сідали за круглий стіл.
Ланс виступає у Лізі 1, де посідає 7 місце після 21-го туру. Клуб здобув 33 очки.
Нагадаємо, що першу частину сезону нинішня команда Мудрика завершила лідером УПЛ, випереджаючи найближчого конкурента Динамо на два пункти.
Усі вражені грою українця
Ще раніше у Франції захоплювались грою українського футболіста. Його навіть порівнювали з бразильським лідером ПСЖ Неймаром. Після овацій від уболівальників "Королівського клубу" Мудриком зацікавилась іспанська Севілья.
Також двічі підписати Мудрика намагався англійський Брентфорд. Але боси донецького клубу відхилили усі спроби англійців.Важливо! У Мудрика є чинна угода з Шахтарем, яка розрахована до кінця червня 2025-го року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 4 мільйони, але "гірники" захочуть виручити за талановитого вінгера значно більше.
Статистика Мудрика у сезоні
- У сіні 2021-го був переведений в "основу" Шахтаря. У цьому сезоні Мудрик став справжнім відкриттям у складі "гірників".
- У сезоні-2021/2022 відіграв за донеччан 19 поєдинків в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та зробив 9 асистів.