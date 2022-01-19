Клуби встають у чергу за Мудриком: з'явився новий претендент із Франції

З'явився ще один варіант для продовження кар'єри для талановитого вінгера Шахтаря Михайла Мудрика. Тепер футболіст потрапив у сферу інтересів французького Ланса.

Зацікавленість із Франції

21-річний лівий вінгер приємно вразив Європу після виступів за Шахтар у першій частині сезону. Футболіст навіть заслужив овації фанатів Реала у матчі Ліги чемпіонів.

До речі Шахтар попрощається з Коноплянкою

Все більше клубів зацікавлюються Михайлом Мудриком. Французький Ланс активно придивляється гравця донецького клубу. Однак поки що сторони не сідали за круглий стіл.

Ланс виступає у Лізі 1, де посідає 7 місце після 21-го туру. Клуб здобув 33 очки.

Нагадаємо, що першу частину сезону нинішня команда Мудрика завершила лідером УПЛ, випереджаючи найближчого конкурента Динамо на два пункти.

Усі вражені грою українця

Ще раніше у Франції захоплювались грою українського футболіста. Його навіть порівнювали з бразильським лідером ПСЖ Неймаром. Після овацій від уболівальників "Королівського клубу" Мудриком зацікавилась іспанська Севілья.

Також двічі підписати Мудрика намагався англійський Брентфорд. Але боси донецького клубу відхилили усі спроби англійців.

Статистика Мудрика у сезоні

У сіні 2021-го був переведений в "основу" Шахтаря. У цьому сезоні Мудрик став справжнім відкриттям у складі "гірників".

У сезоні-2021/2022 відіграв за донеччан 19 поєдинків в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та зробив 9 асистів.