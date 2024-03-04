Вже наживо стежили за його грою: європейські клуби поклали око на голкіпера збірної України
Джерело:"ТаТоТаке"
Все більше європейських клубів придивляються до українських футболістів, які продовжують свої виступи в УПЛ. Тепер під приціл закордонних команд потрапив талановитий голкіпер Колоса Кирило Фесюн.
Матч минулого 18-го туру УПЛ сезону-2023/2024 Верес – Колос відвідали скаути клубів АПЛ та німецької Бундесліги. Представники іноземних клубів спеціально приїхали на поєдинок української першості, аби наживо побачити гру 21-річного воротаря.
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Ще один українець під прицілом європейських клубів
Цікаво, що сам Кирило Фесюн не знав про приїзд скаутів європейських клубів, які приїхали подивитись на його виступ в Україні.
Цей поєдинок Фесюн провів на нуль, а сам матч закінчився "сухою" виїзною перемогою ковалівського клубу 0:2. Голи у складі Колоса забивали Андрій Цуріков та Гітіс Паулаускас. Обидва були забиті за чотири хвилини у кінцівці зустрічі.До слова. 2 березня Колос мінімально поступився вдома львівському Руху 0:1. Єдиний та переможний гол у рамках 19-го туру УПЛ у ворота Фесюна забив Олексій Сич, якому вдався чудовий удар.
Колос після 18-ти зіграних матчів йде на 8-му місці турнірної таблиці УПЛ-2023/2024, набравши 24 бали.
Що відомо про виступи Кирила Фесюна
- Голкіпер виступає у структурі ковалівського клубу із березня 2021-го року. Фесюн перебрався із полтавської Ворскли.
- Із вересня того ж року виступає за першу команду Колоса.
- У футболці головної команди вже провів 24 матчі, у яких пропустив 18 голів та відіграв 11 поєдинків на нуль.
- У поточному сезоні-2023/2024 Фесюн відіграв 18 зустрічей – 11 пропущених м'ячів та 10 "сухих" матчів.
- Контракт Кирила із Колосом розрахований до кінця червня 2026-го року.
- Його вартість оцінюють у 600 тисяч євро.