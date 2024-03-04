Український воротар вже традиційно вийшов у стартовому складі Бенфіки. Ще у першому таймі Галено оформив дубль у ворота Анатолія Трубіна, повідомляє 24 Канал.

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Перше таке серйозне фіаско для Трубіна у Португалії

У другій частині поєдинку шокуюче побиття "орлів" продовжилось. На 55-й хвилині рахунок у матчі став 3:0 на користь Порту, а вже через 20 хвилин Пепе збільшив перевагу господарів до 4:0.

Відзначимо, що четвертий гол у ворота Бенфіки вже залетів після того, як команда залишилась у меншості. Центрбек та один із лідерів гостей Ніколас Отаменді отримав другу жовту картку, яка привела до вилучення захисника.

На останній хвилині основного часу матчу Порту забило п'ятий гол у ворота Трубіна, який став останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував розгромну домашню перемогу господарів – 5:0. Ніхто б перед матчем подумати не міг, що буде такий нищівний результат.

Трубін вперше так багато пропустив у футболці Бенфіки.

22-річний український голкіпер "орлів" пропустив вже 34 голи у 35-ти зіграних поєдинках, із них 13 "сухих" матчів.

Бенфіка не змогла відібрати лідерство у Спортінга. Між клубами різниця в один бал – 59 проти 58-ми в "орлів".

Порту завдяки перемозі набрало вже 52 очки та дещо наблизилось до другої Бенфіки.

Відеоогляд матчу Порту – Бенфіка