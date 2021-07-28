Один гол – одне дерево: Кривбас запустив акцію зі збереження природи

Один із фаворитів Першої ліги Кривбас вирішив виділитись не лише грою на полі, а й поза його межами. Клуб вирішив зробити свій внесок у збереження природи.

Нехай голи Кривбасу ллються рікою

Керівництво Кривбасу запустило екологічну акцію. Її метою є збереження лісистості у Кривому Розі. У клубі вирішили поєднати приємно з корисним.

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За словами віцепрезидента команди Артема Гагаріна, клуб висаджуватиме ту кількість дерев, скільки голів заб'є команда. Все відбуватиметься за принципом: "один гол – одне саджанець".

ФК Кривбас вирішив долучитися до ініціативи компанії "Рудомайн" та зробити свій внесок в збереження природи Криворіжжя. Ми вирішили зробити так: кожен гол Кривбасу буде відмічений деревом. Ми будемо саджати дерево за кожен гол. Тому, футболісти, ви забивайте, а ми будемо саджати. Нехай в Кривому Розі буде більше дерев!,

– сказав Гагарін.

Усі молоді дерева будуть висаджені на сланцевій скелі у Кривому Розі, де раніше був дубовий гай. Клуб підтримав ініціативу компанії "Рудомайн".

До слова, Кривбас вже зіграв стартовий тур Першої ліги. Клуб розгромив донецький Олімпік, який в останній момент знявся з УПЛ, з рахунком 4:1.

У 2-му турі криворізький клуб зіграє домашній поєдинок проти тернопільської Ниви. Зустріч відбудеться 1 серпня о 17:00.

Екологічна акція від Кривбасу: дивіться відео