Клуб із США хотів купити Цитаішвілі: президент Динамо переконав гравця залишитись в Україні
Джерело:Трібуна
Свого часу Георгій Цитаішвілі міг переїхати за океан. Динамо надходила пропозиція із США.
Суркіс: Переконав його залишитись
Півзахисник Динамо, який перебуває на правах оренди в одеському Чорноморці, міг спробувати свої сили в американському чемпіонаті. Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.
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За його словами, киянам надходила пропозиція з МЛС по Цітаішвілі. За трансфер Георгія пропонували 3 мільйони доларів. Але президент Динамо вмовив футболіста залишитись в УПЛ, щоб тримати його на прицілі.
За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена в один мільйон євро.
У мене була дуже непогана пропозиція з МЛС по Цітаішвілі. За нього пропонували до 3 мільйонів доларів, але я переконав його залишитися. Щоб розвиватися в українському чемпіонаті. І залишатися на виду у тренерів Динамо,
– сказав Суркіс.
Раніше повідомлялось, що футболістом цікавились угорський Фехервар, польська Вісла та словацький Слован.
Статистика Цитаішвілі
- Георгій Цитаішвілі – вихованець київського Динамо.
- Оренда Цитаішвілі з Чорноморцем розрахована до кінця червня 2022 року.
- У сезоні-2021/2022 вінгер відіграв 15 матчів, у яких відзначився одним голом.
- На жаль, талановитий футболіст прийняв рішення виступати за збірну Грузії.