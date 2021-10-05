Клуб для справжніх чемпіонів: володар "Золотої бутси" Левандовський хоче залишитись у Баварії

Роберт Левандовський готовий продовжити свої виступи у футболці Баварії. Польський форвард хоче далі тішити мюнхенських фанатів голами.

Чекає кроку від Баварії

Забивний форвард Роберт Левандовськи визначився зі своїм майбутнім. Футболіст готовий продовжити свій контракт до 2025 року.

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Нападник чекає дій зі сторони керівництва Баварії. Чинна угода Левандовського з мюнхенським клубом розрахована до кінця червня 2023 року. Тому час в обох сторін ще є у запасі. Гравець виступає за Баварію із 2014 року.

У новому сезоні-2021/2022 Роберт відіграв за Баварію вже 10 поєдинків в усіх турнірах, у яких наколотив 13 результативних ударів та віддав один асист.

В останньому матчі клубу з Мюнхена проти Айнтрахта Левандовський мовчав. Поляк не відзначився голом у грі, де мюнхенці несподівано поступились вдома супернику з рахунком 1:2.

Раніше повідомлялось, що гравець збірної Польщі готовий розглянути варіант з пошуком нового клубу. Форвард буцімто зацікавлений у новому кар'єрному виклику. Роберт хотів нібито перейти в інший європейський клуб до свого 35-річчя. Баварія готова була відпустити Левандовського, однак повісила серйозний цінних на зіркового форварда – 100 мільйонів євро.