Перемовини стартували: лідер Шахтаря може стати одноклубником українця в АПЛ
Джерело:Daily Mail
У найближче трансферне вікно очікується декілька гучних переходів українських футболістів в європейські найсильніші чемпіонати. Одним з них є півзахисник Шахтаря Георгій Судаков.
Він знаходиться у шорт-листах низки топклубів. І вже зараз проводяться перегони між ними за підписання гравця збірної України.
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Повідомляється, що проактивну позицію нині зайняв лондонський Челсі. "Сині" вже провели переговори з представниками футболіста Шахтаря для уточнення можливих фінансових параметрів.
Також непрямим фактором перемовин є те, що генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін побував на домашньому матчі Челсі проти Евертона, після чого він з упевненістю заявив, що 21-річний півзахисник обов'язково перейде до європейського клубу.
Британське видання зазначає, що додатковою перевагою лондонців може стати присутність у команді Михайла Мудрика, який є близьким другом Георгія Судакова.Довідка. У нинішньому сезоні Судаков зіграв за Шахтар 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 9 голів і віддав 3 асисти. Його чинна угода з клубом розрахована до 31 грудня 2028 року.
Нагадаємо, що раніше фаворитами на підписання півзахисника "гірників" вважалися Ювентус, Наполі й Арсенал.