Він знаходиться у шорт-листах низки топклубів. І вже зараз проводяться перегони між ними за підписання гравця збірної України.

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Возз'єднання друзів у Лондоні

Повідомляється, що проактивну позицію нині зайняв лондонський Челсі. "Сині" вже провели переговори з представниками футболіста Шахтаря для уточнення можливих фінансових параметрів.

Також непрямим фактором перемовин є те, що генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін побував на домашньому матчі Челсі проти Евертона, після чого він з упевненістю заявив, що 21-річний півзахисник обов'язково перейде до європейського клубу.

Британське видання зазначає, що додатковою перевагою лондонців може стати присутність у команді Михайла Мудрика, який є близьким другом Георгія Судакова.

Довідка. У нинішньому сезоні Судаков зіграв за Шахтар 33 матчі в усіх турнірах, у яких забив 9 голів і віддав 3 асисти. Його чинна угода з клубом розрахована до 31 грудня 2028 року.

Нагадаємо, що раніше фаворитами на підписання півзахисника "гірників" вважалися Ювентус, Наполі й Арсенал.