"Не можемо гратися у "Монополію": Клопп в шоці від реакції фанатів Ліверпуля на підписання Гакпо

Німецький тренер натякнув, що мерсисайдці не можуть купляти багато гравців на трансферному ринку. Юрген планує довіряти гравцям, які у нього вже є.

Ліверпуль одним із перших почав зимову трансферну кампанію. Вже у грудні "червоні" домовились з ПСВ щодо переходу Коді Гакпо, а пізніше і оголосили про підписання.

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За нападника збірної Нідерландів, який на ЧС-2022 забив три голи у групі, мерсисайдці заплатили 37 мільйонів фунтів. Ще третину від цієї суми ПСВ може отримати бонусами.

Втім фанати Ліверпуля продовжують вимагати від керівництва ще нових підписань. Наставник "червоних" Юрген Клопп обурився такою поведінкою вболівальників.

Я не хочу нікого розчаровувати. Ми підписали Коді Гакпо. Він неймовірний гравець, а тепер ми читаємо: "А хто наступний?". Ми не можемо гратися у "Монополію", ми цього ніколи не робили. Це найважливіша частина моєї філософії – працювати з наявними гравцями, пропонуючи їм повну віру та довіру, та не піддавати їх постійним сумнівам,

– відзначив німецький тренер.

Очікується, що Ліверпуль ще підпише взимку центрального півзахисника. Мерсисайдці вже цікавились Енцо Фернандесом, Джудом Беллінгемом та Соф'яном Амрабатом, які запалили на ЧС-2022.

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Ліверпуль поки провалює сезон

До слова, минулого літа Ліверпуль вже провернув дороговартісний трансфер, підписавши Дарвіна Нуньєса з Бенфіки. Уругваєць обійшовся підопічним Клоппа у 75 мільйонів євро. Втім при цьому "червоні" і продали гравців приблизно на 70 мільйонів євро.

Цей сезон поки видається не дуже вдалим для мерсисайдців. У Лізі чемпіонів Ліверпуль поступився перемогою в групі Наполі, а в АПЛ команда Клоппа іде на шостому місці, відстаючи від лідера Арсенала аж на 15 очок.