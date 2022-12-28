Нещодавно збірна Аргентини змогла втретє виграти чемпіонат світу з футболу. У фіналі підопічні Ліонеля Скалоні виграли в серії пенальті у французів.

До теми Топ-клуби вже готують мільйони: 7 гравців, які розірвуть трансферний ринок після ЧС-2022

Найкращим молодим гравцем ЧС-2022 був визнаний хавбек "альбіселесте" Енцо Фернандес. Недивно, що до 21-річного футболіста Бенфіки одразу почали проявляти інтерес топ-клуби.

Енцо чекають в АПЛ

Як повідомляє інсайдер Педру Алмейда, Челсі, Манчестер Юнайтед та Ліверпуль вже виходили на португальців із пропозиціями щодо Енцо. Англійські гранди готові заплатити по 120 мільйонів євро, щоб підписати аргентинця.

Лондонці також пропонують 10 мільйонів бонусами. Крім того, інтерес до Фернандеса виявляє один із неназваних іспанських клубів, але поки пропозицію не робив.

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Різкий підйом Фернандеса

Енцо лише цього літа переїхав в Європу, Бенфіка придбала півзахисника у Рівер Плейт за 12 мільйонів євро. Там він став чемпіоном Аргентини, а до цього із клубом Дефенса і Хустісія виграв Копа Судамерикана (аналог Ліги Європи) у 2020 році.

За півроку у Бенфіці він став гравцем основи. На рахунку Фернандеса 24 матчі, у яких він відзначився трьома голами та чотирма аситами. Також лише у вересні цього року Енцо дебютував за збірну Аргентини.

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Всього він провів за "альбіселесте" 10 поєдинків – три товариських та сім на чемпіонаті світу в Катарі. На його рахунку гол та результативна передача на Мундіалі.