"Клин клином": Василь Вірастюк зрадив дружині та вчетверте став батьком

Легендарний український стронгмен Василь Вірастюк розповів про нову кохану, яка народила йому четвертого сина. Малюка назвали Володимиром.

Володар титулу найсильнішої людини світу 2004 року Василь Вірастюк вчетверте став батьком. 49-річному стронгмену та народному депутату 9 місяців тому народила сина нова кохана.

Читайте також Сьомий нокаут поспіль: українець Рогава здобув видовищну перемогу в першому раунді

У Вірастюка народився четвертий син

В інтерв'ю Славі Дьоміну в його однойменному проєкті Василь Вірастюк розповів про роман із третьою коханою Іриною, з якою він познайомився ще 5 років тому, однак стосунки в них зав'язалися лише після початку повномаштабної війни.

"Ми з дружиною Інною були в ресторані. Це відбувалося в Івано-Франківську і підійшла група дівчат чисто сфотографуватися. Оце було наше перше знайомство. Десь якраз був 2019 рік. Це от перше випадкове знайомство, ми знайшли потім по фейсбуку, можна легко відслідкувати. Це [початок активного спілкування] вже був 2021 рік. Захоплення вже прийшло потім, в процесі, якраз повномасштабного.

У мене почалися стосунки, коли дружина поїхала закордон і перебувала там. Ну, я думаю що це, як говорять, клин клином, тому що я той вчинок сприйняв також зрадою з її боку. Тому що зробила по-своєму. Можна було б казати, якби ми проживали в Бородянці або в Броварах і вони [росіяни] перебували. А вона каже: "Ти знаєш, я поїду за кордон". Тоді так, окей ми рятуємо дітей", – сказав Вірастюк.

Додамо, що Василь Вірастюк розлучився зі своєю другою дружиною Інною. Нині вже ексдружина вимагає чималу суму щомісячних аліментів і це в рази перебільшує його можливості.