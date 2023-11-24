Жодного слова про підготовчі бої: Ломаченко хоче повернутись на ринг титульним поєдинком

Багато розмов вирує навколо майбутнього повернення у ринг Василя Ломаченка. У ЗМІ навіть фігурувала інформація про бій проти колишнього абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа.

Навіть повідомлялось, що боксери, які могли побитись ще взимку 2022-го, проведуть бій навесні 2024-го. Також у пресі називали лютий наступного року, як дату повернення Василя на ринг.

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Клімас: Очікуємо, що Лома повернеться наступного року

Перед цим були чутки про ймовірний відхід на пенсію українського боксера. Однак його менеджер Егіс Клімас та глава Top Rank Боб Арум спростували дану інформацію, запевнивши, що Ломаченко обов'язково ще вийде у ринг.

Все той же Егіс Клімас повідомив прихильників боксу та особисто Василя Ломаченка, що українець серйозно налаштований на свій наступний двобій. Василь не хоче довго готуватись до титульного поєдинку через підготовчий бій, а одразу повернутись на ринг у зустрічі за пояс.

Очікуємо, що Лома повернеться наступного року. Після так званої поразки від Хейні він вирішив цього року не повертатись. У нього все нормально, скоро шукатимемо суперника на бій. Битися просто заради бою Ломаченко не буде, він хоче одразу виходити на титульний поєдинок. Побачимо, що вдасться зробити. Легка вага? Так, він залишається у 135 фунтах,

– заявив менеджер Ломаченка.

Відзначимо, що востаннє Ломаченко виходив у ринг ще у травні 2023-го, коли програв Девіну Хейні та втратив ще одну можливість стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Це була болюча поразка для українця, на яку він взагалі не заслуговував. Адже тієї ночі боксував значно краще за свого суперника із США, а перемога Хейні була дуже спірною та викликала багато запитань до суддівських записок.

Це була вже друга спроба Ломаченка стати абсолютом у своєму дивізіоні. Перед цим він програв у бою за абсолют Теофімо Лопесу, але тоді Василь показував не такий відмінний рівень боксу, як у зустрічі з Хейні.