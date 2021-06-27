Клімас і Лопес-старший домовилися про реванш, – Ломаченко

Василь Ломаченко у ніч з 26 на 27 червня нокаутував Масайоші Накатані. Український боксер сподівається, що реванш проти Теофімо Лопеса таки відбудеться.

Ломаченко чекає на реванш з Лопесом

У інтерв'ю після поєдинку Василь Ломаченко розповів, чи відбудеться реванш з Теофімо Лопесом. Українець відверто заявив, що промоутер Егіс Клімас вже розмовляв з Лопесом-старшим щодо другого бою між боксерами. Також там був присутній і Боб Арум.

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Вони потиснули руки і начебто домовилися про те, що буде реванш. Зараз Лопесам треба провести поєдинок з Камбососом, а після цього, у грудні буде реванш. Ймовірно, що у "Madison Square Garden",

– сказав Ломаченко.

"У Лопеса були проблеми в бою з Накатані. Можливо, що він вийшов і не налаштувався на нього. Тоді Накатани ніхто не знав, тому це цілком можливо. Я б сказав, що Накатані незручний суперник. Японці завжди відрізняються стійкістю і характером" – поділився враженнями від бою український боксер.