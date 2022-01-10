Кличко врятував WBC від банкрутства

Світова боксерська рада перебувала на межі зникнення у 2004 році. Як розповів президент WBC Ukraine Микола Ковальчук, від банкрутства раду врятував Віталій Кличко та Михайло Зав'ялов.

WBC існує завдяки Кличку та Зав'ялову

У контексті появи WBC Ukraine Ковальчук розповів, чому в WBC мають особливе ставлення до Віталія Кличка. Як відомо, за українцем закріплений статус "вічного" чемпіона WBC.

До речі Один з найбагатших боксерів сучасності: Володимир Кличко увійшов до топ-10 престижного рейтингу

За словами Ковальчука, свого часу Кличко допоміг розв'язати проблему Світової боксерської ради.

"Також я знав, що WBC має особливе ставлення до Віталія Кличка. Свого часу він взяв участь у розв'язанні дуже серйозної проблеми, що висіла над організацією", – сказав президент WBC Ukraine.

Рада була на межі банкрутства. У 2004 році Дон Хосе Сулейман разом з Маурісіо та цілою командою прилетіли до Києва та за допомогою Віталія Кличка, Михайла Михайловича Зав'ялова та переговорів із боксером, який був чемпіоном WBC, розв'язала питання позитивно для організації. Завдяки цій допомозі Всесвітня боксерська рада і зараз продовжує свою успішну діяльність,

– розповів глава WBC Ukraine.

Українські чемпіони WBC

. Михайло Зав'ялов – президент Національної ліги професійного боксу України.

Титулом WBC володіли п'ятеро боксерів. Першим пояс завоював Віталій Кличко: він здобув пояс у важкій вазі.

Також титулом володіли Віктор Постол (перша напівсередня вага), Василь Ломаченко (легка вага), Олександр Усик (перша важка вага) та Олександр Гвоздик (напівважка вага).