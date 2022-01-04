Увійшов до топ-10 найбагатших боксерів
Легендарний український боксер Володимир Кличко увійшов до десятки найбагатших боксерів сучасності. Він посів 10-те місце в рейтингу.
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За даними видання, українець заробив за свою кар'єру 58 мільйонів фунтів стерлінгів.
Рейтинг найбагатших боксерів світу
- Флойд Мейвезер (400)
- Джордж Форман (222)
- Менні Пакьяо (163)
- Оскар Де Ла Хойя ( 148)
- Сауль Альварес (105)
- Леннокс Льюїс (103)
- Тайсон Ф'юрі (100)
- Шугар Рей Леонард (88)
- Ентоні Джошуа (60)
- Володимир Кличко (58)
Британське видання зазначає, що найбільше грошей Кличко-молодший заробив у своїх останніх двох боях – коли він отримав великі гонорари за поєдинки проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.