Увійшов до топ-10 найбагатших боксерів

Легендарний український боксер Володимир Кличко увійшов до десятки найбагатших боксерів сучасності. Він посів 10-те місце в рейтингу.

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За даними видання, українець заробив за свою кар'єру 58 мільйонів фунтів стерлінгів.

Рейтинг найбагатших боксерів світу

Флойд Мейвезер (400) Джордж Форман (222) Менні Пакьяо (163) Оскар Де Ла Хойя ( 148) Сауль Альварес (105) Леннокс Льюїс (103) Тайсон Ф'юрі (100) Шугар Рей Леонард (88) Ентоні Джошуа (60) Володимир Кличко (58)

Британське видання зазначає, що найбільше грошей Кличко-молодший заробив у своїх останніх двох боях – коли він отримав великі гонорари за поєдинки проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

До слова. Володимир Кличко закінчив кар'єру у 2017 році, після поразки Ентоні Джошуа. У тому протистоянні українець піднявся з нокдауну і збив з ніг молодого суперника, проте в 11-му раунді все ж таки капітулював перед своїм опонентом.