Анонс повернення: Кличко відповів пихатому Ф'юрі, підтримавши збірну України після поразки
Джерело:інстаграм Володимира Кличка
Колишній чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF Володимир Кличко підтримав збірну України після поразки Англії на Євро-2020. У своєму зверненні Кличко вкотре натякнув на повернення у ринг.
Кличко: Можливо, я знову почую, як ви скандуєте моє ім'я
Кличко привітав збірну Англії з виходом до півфіналу Євро-2020. Легендарний боксер філософськи сприйняв поразку України та заявив, що всі люблять повернення після невдач.
Варте уваги Перезавантаження перед поверненням: Кличко показав своє місце сили
Як вам всім відомо (особливо англійським фанатам), я зазнавав поразок у своєму виді спорту. Справа не у програші, а в тому, щоб віддати все і повернутися ще сильнішим. Ми всі любимо повернення, чи не так?,
– сказав Кличко.
Володимир додав, що пишається українською збірною. Кличко закликав українських футболістів та фанатів тримати голову вище.
"Нам потрібно високо тримати голову, адже ми далеко пройшли у цьому турнірі. Ми показали, що можемо змагатися. Не сумніваюся, що ми можемо піти ще далі. Спостерігайте за нами. До нових зустрічей, друзі, дякую всім фанатам", – зазначив боксер.
На завершення Кличко сказав, що можливо знову почує фанатів, які вигукують його ім'я.
"Як професійний спортсмен, я ніколи не вважаю цілком очевидним те, наскільки ви всі важливі. Продовжуйте вболівати. Можливо, якось я знову почую те, як ви скандуєте моє ім'я", – резюмував Володимир.Очевидно, що звернення Кличка не було прямою відповіддю боксеру Тайсону Ф'юрі. Однак чемпіон WBC після перемоги Англії покепкував з Кличка та української збірної. Хто знає, можливо, Кличко повернеться у бокс і проведе реванш з Ф'юрі.
- Кличко неодноразово заявляв, що хоче повернутися заради рекорду Джорджа Формана. Останньому вдалося у 45 років стати найстаршим чемпіоном світу.
- Для того, щоб стати чемпіоном і побити рекорд Формана, Кличку доведеться перемогти Тайсона Ф'юрі, який утримує титул WBC, або Ентоні Джошуа – чинний володар титулів WBA, WBO, IBF.