Кличко психологічно не був у ринзі в бою з Ф'юрі, – британський боксер

Український боксер Володимир Кличко у 2015 році прикро програв Тайсону Ф'юрі та втратив усі титули. Майже шість років потому британець Ділліан Уайт знайшов можливу причину поразки Кличка.

Не знаю, що сталося з Кличком, коли він бився з Ф'юрі

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Уайт висловив обурення, що Ф'юрі не відповідає за свої слова у ринзі. Як відомо, Тайсон, який за словом у кишеню не полізе, гостро висловлюється перед кожним поєдинком.

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Ділліан Уайт вважає, що Кличко психологічно не перебував у ринзі під час поєдинку з Ф'юрі.

"Всі дозволяють Ф'юрі не відповідати за те, що він несе нісенітницю. Це розчаровує. Кличко був відмінним бійцем, великим чемпіоном, але я не знаю, що сталося з Кличком у той день, коли він бився з Ф'юрі.

У деяких боях Володимир був хороший, але в деяких здавалося, що психологічно він не перебуває у ринзі. Того вечора він точно не був там, а ми так і не побачили реваншу", – сказав Уайт.

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