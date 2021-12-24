Кличко може знову стати чемпіоном світу, – Алі Башир про можливе повернення боксера на ринг

Відомий американський тренер Джеймс Алі Башир, який раніше співпрацював з Володимиром Кличком прокоментував можливе повернення українця на ринг. Фахівець переконаний, що він зможе стати чемпіоном світу.

"Можливо, що він щось приховує"

Башир зазначив, що неодноразово бачив Володимира на тренування. За його словами, українець перебуває у відмінній формі.

Дивіться також Не розумію, що сталося у наших стосунках, – екстренер Усика про припинення роботи з боксером

Володимир може повернутись. Маю на увазі, що він все ще у хорошій формі. Я бачив тренування на олімпійській базі. Чотири рази бачив його на тренуваннях, і він все ще хороший,

– запевнив екстренер Володимира.

Також американець пригадав розмову з Кличком-молодшим.

"Я спитав його: "Чому ти в такій хорошій формі?" А він мені відповів: "Це не твоя справа". Так що можливо, що він щось приховує. Він у класній формі. Я думаю, що він може повернутись і знову стати чемпіоном світу. У нього для цього є навички та сила", – заявив тренер.

Джеймс Алі Башир: тренерська діяльність американця