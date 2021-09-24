Кличко хвилюється перед боєм Усик – Джошуа: Олександр може помститись британцю

Легендарний боксер Володимир Кличко вже з нетерпінням чекає на бій свого земляка Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа. Цей поєдинок увійде в історію боксу.

Кличко-молодший в очікуванні чемпіонського бою

45-річний боксер із України у 2017 році зустрічався з Ентоні Джошуа. Тепер настала черга, коли Володимир Кличко підтримуватиме Олександра Усика як уболівальник.

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Саме британець відправив Кличка-молодшого на пенсію. Володимир прокоментував майбутній довгоочікуваний поєдинок. Українець очікує цікавий двобій, який буде хвилюючим для Кличка. Про це він написав на своїй сторінці у твітері, додавши постер поєдинку.

Цікаве протистояння Джошуа і Усика. В очікуванні чергової чемпіонської боротьби. Це дуже хвилююче для мене,

– розповів Володимир Кличко.

Перед поєдинком Усик мав спільну вечерю з Володимиром. Під час Кличко-молодший міг дати поради Олександру, як правильно діяти на ринзі проти британця.

25 вересня Олександр Усик може помститись Ентоні Джошуа за поразку Володимира Кличка. Бій відбудеться на стадіоні "Тоттехнем" у Лондоні.

Поєдинок розсудить британський рефері. А фанати на усі 100% заповнять трибуни арени.

Усик – Джошуа / Інфографіка Спорт 24