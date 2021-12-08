Кличко готовий повернутися у бокс заради одного бою: відверте зізнання боксера

Володимир Кличко продовжує зберігати інтригу щодо свого ймовірного повернення у бокс. Легендарний чемпіон світу, який пішов з боксу у 2017 році, прокоментував ймовірний камбек.

Кличко: У найближчі 5 років можливе все

45-річний Кличко заявив, що його не цікавить повернення у бокс заради того, щоб "зламати щелепу". Володимир вкотре натякнув, що його цікавить рекорд.

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Коли Кличка попросили уточнити, про який рекорд йдеться, українець згадав досягнення Джорджа Формана.

Джорджу Форману було 45 років і 10 місяців, коли він востаннє брав участь у боях. Я не хочу починати наново у віці 45 років та одинадцяти місяців. Має бути невеликий проміжок, тому що мені лише 45 років,

– сказав Кличко.

. Форман у 45 років та 10 місяців став найстаршим в історії чемпіоном світу з боксу.

Володимир заявив, що протягом найближчих п'яти років може повернутися заради одного поєдинку.

"У найближчі 5 років можливе все. Але це не спортивний камбек, зрештою, я все там бачив. Але не відкидаю повернення заради одного бою", – резюмував Кличко.

Що відомо про ймовірне повернення Кличка