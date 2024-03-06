Кличко чи Усик: Джошуа назвав опонента з найсильнішим ударом за всю кар'єру

Британець Ентоні Джошуа добре запам'ятав міцний удар від Володимира Кличка, який відправив його в нокдаун. Правда, сам Ентоні тоді піднявся та зрештою виграв поєдинок.

Британець Ентоні Джошуа є одним з найкращих боксерів сучасності. Англійський боксер провів 30 поєдинків на професійному рівні, вигравши 27 з них.

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Джошуа пригадав удар Кличка

Одним з найкращих виграшів від AJ був бій проти Володимира Кличка у 2017 році на стадіоні "Вемблі". Тоді Ентоні переміг українця технічним нокаутом в 11 раунді.

Тим не менше, сам Джошуа з повагою згадав про Кличка-молодшого. Британець зізнався, що серед його усіх суперників саме Володимир володів найсильнішим ударом.

Хто бив найсильніше? Це був Кличко. Я думав згадати Руїса, але коли Кличко вдарив мене, це було схоже на контузію потилиці. Коли я вийшов на бій із Володимиром, я знав, що він може піти у двох напрямках. Я можу або виграти, або мене покладуть на спину. Відчуття таке, коли тебе виносять на ношах,

– зізнався Джошуа.

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Під час того бою у шостому раунді українець відправив Ентоні в нокдаун, але той піднявся та продовжив бій. Зрештою в 11 раунді й сам Володимир побував на ринзі. Нагадаємо, що для Кличка-молодшого то був останній бій у професійній кар'єрі.

До слова, серед трьох поразок у кар'єрі AJ дві були від іншого українця Олександра Усика. Уродженець Сімферополя вигравав у Ентоні в 2021 та 2022 роках, забравши у британця титули WBA, WBO та IBF.