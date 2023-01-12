Із Циганковим, Забарним та несподіваним легіонером: Динамо вийшло з відпустки – клубні фото

Футболісти київського Динамо повертаються до тренувального процесу. Команда проходить медогляд, після чого буде поступово втягуватись у підготовку до другого кола чемпіонату.

Протягом 12 – 13 січня команда, яка була поділена на дві групи, пройде усіх лікарів, які визначать стан здоров'я кожного футболіста. Результати обстежень передадуть клубним лікарям.

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Кияни повертаються до роботи

Після чого гравці на клубній базі київського клубу здадуть традиційні передсезонні тести. Які дадуть тренерському штабу на чолі з Мірчею Луческу додаткову інформацію про функціонал футболістів.



Денис Гармаш / Фото з офіційного сайту Динамо

12 січня медогляд пройшли: Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Ілля Забарний та низка футболістів ротацій. Також із командою медогляд пройшов нападник Владислав Супряга, який першу частину сезону провів в оренді в італійській Спеції. Однак там не зміг себе зарекомендувати та повернувся у Київ.

Серед першої групи помічений Назар Волошин, який повернувся з оренди із Кривбаса.



Назар Волошин на медогляді Динамо / Фото з офіційного сайту киян

Друга група гравців 12 січня проведе ранкове тренування на клубній базі киян, а ввечері обидві групи проведуть перше командне тренування у новому 2023 році.



Динамо вийшло з відпустки / Фото з офіційного сайту команди

13 січня на медогляд з'являться лідери команди: Георгій Бущан, Денис Попов, Віктор Циганков, Олександр Караваєв, Артем Бєсєдін, легіонери, у тому числі й Беніто, та інші футболісти.

Наразі підопічні Луческу тренуватимуться у столиці України, після чого вирушать на тренувальний збір у Туреччину. За повідомлення телеграм-каналу Динамо Київ Inside, під час підготовки кияни зіграють проти Рапіда та Аустрії (обидва представляють Австрію). Також 28 січня Динамо зіграє проти словенського Марібора.

Нагадаємо! Першу частину сезону УПЛ Динамо закінчило на третьому місці, набравши 30 очок. Щодо єврокубків, то там шлях киян закінчений.