Війна в Україні негативно впливає на трансферні плани українських клубів. Динамо наразі лише прощається з футболістами, а от з підсиленням все дуже складно.

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Молода та свіжа кров киян

Кияни активно переглядають кандидатів на позицію нападника, яка сильно кульгає у команді. У розпорядженні Мірчі Луческу є лише два чисті форварди – Владислав Супряга та Владислав Ванат. Також на вістрі атаки може зіграти Денис Гармаш, якого ЗМІ сватають в інший клуб.

"Біло-синім" буде складно запросити на позиції втрачених футболістів якісних гравців. За словами журналіста Ігоря Циганкова, ситуація може змінитись наприкінці лютого, коли УПЛ стане одним із небагатьох чемпіонатів, у яких ще буде відкрите трансферне вікно. Тоді вибору у гравців сильного не буде, куди переходити.

Також Циганков заявив, що Динамо знайшло серед своїх вихованців заміну Іллі Забарного, який нещодавно перебрався в англійський Борнмут. На його позиції у київській команді може зіграти Антон Боль, якого дуже уподобав Луческу.

20-річний захисник вже не раз потрапляв у заявку головної команди Динамо, але так і не дебютував в офіційному матчі.

Нагадаємо, що у трансферне вікно-2022/2023 кияни попрощались ще з чотирма футболістами основи, окрім Забарного: Віктор Циганков перейшов в іспанську Жирону, Томаш Кендзьора та Артем Бєсєдін гратимуть в оренді у ПАОКу та Омонії відповідно, а Владислав Кулач став гравцем азербайджанської Зирі.

До слова. Динамо в останньому поєдинку мінімально здолало Шкендію 1:0. Переможний гол забив Лонвейк на 45-й хвилині.