Отримали бронь від мобілізації: Мінспорту оновив наказ щодо київського Динамо

Міністерство молоді та спорту України опублікувало оновлений наказ про визначення важливості київського Динамо. Усі гравці та тренери клубу отримали бронь від мобілізації.

Верховна Рада України на найближчому пленарному засіданні може розглянути закон про мобілізацію. Відповідно до змін передбачається зниження призовного віку до 25 років. Наразі невідомо, як новий закон вплине на український футбол.

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Тим часом Міністерство молоді та спорту опублікувало оновлений наказ по київському Динамо. Згідно з документом, столичний клуб визнається критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Завдяки цьому статусу військовозобов'язані працівники Динамо не підлягатимуть мобілізації. Зазначимо, що перший наказ був опублікований ще 20 травня минулого року. Саму бронь дають на пів року.

Наказ Мінспорту про визнання Динамо критично важливим / mms.gov.ua

Які ще футбольні клуби України мають бронь від мобілізації

Наразі статус критично важливих підприємств отримали два українські гранди: Динамо та Шахтар.

Футбольний клуб Оболонь спочатку підтвердив наявність броні, але згодом директор "пивоварів" Олександр Різниченко зазначив, що це питання варто опрацювати новому керівництву УАФ.

Над отриманням статусу критично важливих працюють ще три клуби: Дніпро-1, Зоря, Минай.