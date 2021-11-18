Київ-Баскет завдяки розгромній перемозі пробився у наступний раунд Кубка Європи ФІБА

Київ-Баскет впевненою перемогою завершив груповий раунд і пробився до топ-16 Кубка Європи ФІБА. Компанію українському клубу склав польський Трефл Сопот, який обіграв на виїзді Хапоель Ейлат.

Київ-Баскет – Рілскі Спортист 84:62 (23:13, 18:8, 26:17, 17:24)

Обидві команди перед заключним туром групового турніру зберігали шанси на вихід до наступного раунду Кубку Європи з баскетболу. Для цього їм необхідно було здобути перемогу. Але інтрига у цьому поєдинку протрималася зовсім недовго.

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Вже з самого старту український клуб показав, що не збирається відтягувати вирішення питання на самий кінець. На 3-й хвилині його перевага становила 7 очок – 9:2. Але коли за чотири хвилини на табло Палацу спорту «Венето» спалахнули цифри 13:11, подумалося, що боротьба загострюється. Втім, це був лише невеликий епізод, коли з'явилася хоч якась інтрига. А далі за справу взявся Томпсон.

Американський легіонер київської команди видав вражаючу серію із точних кидків, збільшивши відрив господарів майданчика до 27:13. Незабаром його підтримали партнери і на велику перерву команди пішли, коли рахунок зріс до плюс двадцяти – 41:21.

Практично на цьому гра була зроблена. Надалі український клуб збільшував свою перевагу навіть до +31, але в четвертій чверті трохи скинув оберти. Проте перемога господарів майданчика більш ніж переконлива – 84:62.

Виступи Київ-Баскету у Кубку Європи