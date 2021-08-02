З квітами та аплодисментами: у Києві зустріли бронзову призерку Олімпіади Еліну Світоліну – фото

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка завоювала "бронзу" на Олімпіаді-2020 у Токіо, повернулася додому. В Києві уболівальники влаштували теплий прийом спортсменці.

Першу ракетку України в аеропорту Бориспіль зустріли з квітами та аплодисментами. Еліна Світоліна вже навіть встигла поспілкуватися з представниками ЗМІ та розповіла про Олімпійські ігри.

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Був дуже напружений турнір, з першого дня всі матчі були дуже напружені, буквально декілька м'ячів вирішували. Останній матч – один з найважчих для мене, хотілося взяти цю медаль і поїхати не з пустими руками,

– сказала тенісистка.

"Я завжди говорила, що для мене Олімпіада важлива і завжди, коли я граю за збірну, це завжди для мене у пріоритеті. Я старалася підготуватися і віддатися на всі 100 %, я думаю, що мені це вдалося. На жаль, звісно, не золото, але буду прагнути й надалі", – додала спортсменка.

Еліна Світоліна повернулася з Олімпіади-2020 до Києва / Фото Артур Зайонц для 24 каналу

"Бронза" Світоліної на Олімпіаді-2020: коротко

Еліна Світоліна 31 липня на Олімпіаді у Токіо боролася за "бронзу" з Оленою Рибакіною.

Тенісний поєдинок тривав приблизно 2,5 години та завершився з рахунком 1:2 (6:1, 5:7, 4:6).

Українка здійснила неймовірний камбек і вирвала перемогу, завоювавши медаль змагань.

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