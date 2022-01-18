В Офісі Президента розповіли про плани спорудження в Києві багатофункціональної спортивної арени на 15 тисяч 880 глядачів, яка буде розташована на лівому березі Дніпра, біля Міжнародного виставкового центру, та відповідатиме всім вимогам для проведення фінального етапу Євробаскету-2025.

Дивіться також Україна боротиметься з Росією за проведення Євробаскету-2025

Введення її в експлуатацію очікується у грудні 2024 року. Поблизу заплановано створити велику паркову зону.

Проект арени:

Крім того, комісія ФІБА Європа 17 січня відвідала Львів, де ознайомилася з проектом будівництва багатофункціональної арени на 10 тисяч глядацьких місць. Цей майданчик зможе приймати ігри групового етапу турніру. Арена має бути готова не пізніше листопада 2024 року.

Як у ФІБА оцінюють готовність України

Керівник відділу змагань ФІБА Європа Любомир Мандич зі свого боку наголосив, що для них дуже важливо спостерігати таку потужну підтримку заявки на проведення Євробаскету на рівні керівництва Української держави та побачити чіткі конкретні плани.

Він відзначив злагоджену роботу та високий рівень координації центральної й місцевої влади у підготовці до Євробаскету.

Зазвичай такими питаннями більше переймається місцева влада. А у вас ми бачимо, що політична підтримка йде до найвищого рівня. Це справляє сильне враження,

– сказав Любомир Мандич.

Генеральний директор FIBA Europe Properties Моніка Пухнер відзначила важливість того, що в Україні триває масштабний розвиток спортивної інфраструктури, і це відбувається не лише заради Євробаскету.