У Києві відбудеться відкритий кубок міста з тхеквондо

У суботу та неділю, 22 – 23 травня, столиця України прийме Відкритий кубок міста Києва з тхеквондо. Очікується участь понад 300 учасників.
Турнір починає свою історію з 2013 року. А за час існування участь в ньому прийняли понад 1500 тисячі спортсменів не лише зі всіх областей України, але й також з Білорусі, Молдови, Азербайджану та Вірменії.
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Цього разу на KyivOpenCup очікується понад 300 учасників, які виступатимуть в шести вікових категоріях. А змагання відбуватимуться в розділах керугі та пумсе.
Також відбудуться показові виступи східних єдиноборств.
З іноземних делегацій будуть спортсмени з Молдови та Вірменії.
Глядачі та вболівальники матимуть змогу побачити онлайн-трансляцію на YouTube.