У Києві проведуть масштабний ремонт НСК "Олімпійський"
5 жовтня 2021 , 16:55Читать новость на русском
Джерело:Prozorro
У Києві оновлять НСК "Олімпійський", на якому проводять свої матчі Динамо та Шахтар. Ремонт обійдеться у майже 50 мільйонів гривень.
У Києві НСК "Олімпійський" відремонтують за 49,67 мільйона гривень
Планується капітальний ремонт бігових доріжок, встановлення інженерних, теплокомунікаційних мереж, придбання легкоатлетичного обладнання, а також гідродинамічна очистка дренажної зливної каналізаційної системи.
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Скільки витратять на ремонт спорткомплексу:
- витрати підрядникам – 20,96 мільйона гривень;
- матеріальні ресурси – 13,73 мільйона гривень;
- зарплата – 3,89 мільйона гривень;
- прибуток підрядника – 291 тисяча гривень.
Що планують закупити
За захисну огорожу для метання молота заплатять 1,21 мільйона гривень. За 288 тисяч гривень закуплять стійки для стрибка з жердиною.
Також 784 тисяч гривень заплатять за "місце приземлення для стрибка з жердиною" – набір спеціальних матів.