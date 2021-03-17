Матч Шахтар – Рома у Києві відбудеться без глядачів

Поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи між донецьким Шахтарем та італійською Ромою відбудеться без глядачів. Гра відбудеться 18 березня у Києві на НСК "Олімпійський".

Про те, що матч Шахтар – Рома відбудеться без глядачів, у коментарі "РБК Україна" розповів секретар Київради Володимир Бондаренко.

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Починаючи з четверга, проведення спортивних змагань на території Києва буде без глядачів. Це обмеження буде діяти найближчі три тижні,

– сказав Бондаренко.

Матчі збірної України без глядачів

Зважаючи, що обмеження у Києві діятимуть протягом 3 тижнів, швидше за все, без глядачів відбудуться й матчі збірної України у відборі на чемпіонат світу-2022.

Збірна України 28 та 31 березня на НСК "Олімпійський" зіграє проти Фінляндії та Казахстану відповідно.

Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності

Інформацію про заборону вболівальникам відвідувати спортивні події підтверджує сайт КМДА.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що у Києві складна ситуація з розповсюдженням коронавірусу.

"Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки.

При цьому завтра у столиці запланований великий футбольний матч, на який з усієї країни приїдуть вболівальники. Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності. І ми повинні цього не допустити!", – наголосив Микола Поворозник.