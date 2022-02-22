У Китаї були специфічні умови, – Підручний підсумував виступ на Олімпіаді-2022

У Пекіні завершилися зимові Олімпійські ігри. Україна повернулася з однією нагородою.

Підручний: Ми нав'язували боротьбу

Хоча головні очікування на Олімпіаді-2022 були від наших біатлоністів, та нагороду знову ж таки здобув фристайліст Олександр Абраменко.

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Українські біатлоністи продемонстрували непогану боротьбу. Неодноразово їм вдавалося заїжджати до двадцятки найсильніших. Проте не надто вдала стрільба позбавила їх подіуму.

Лідер чоловічої збірної з біатлону Дмитро Підручний підбив підсумки Олімпіади у Пекіні.

Не люблю ставити якісь конкретні оцінки, були хороші гонки, де ми нав'язували боротьбу, тому не можу сказати, що були якісь провали. Виступили ми на своєму хорошому рівні,

– сказав Дмитро.

За словами біатлоніста, на пік форми вдалося вийти до Ігор, проте складні умови у Пекіні завадили повністю себе проявити.

"Фізичний стан був досить хороший, можна було боротися, тому я задоволений. Але в Китаї були специфічні умови, можливо, через це не всі гонки вдалося добре пробігти. Але якщо говорити про те, чи вийшли ми на пік форми – думаю так. Під час Олімпіади у мене був пік форми по ходу поточного сезону", – зазначив спортсмен.

Дмитро Підручний: що відомо