У Китаї були специфічні умови, – Підручний підсумував виступ на Олімпіаді-2022
Джерело:Xsport
У Пекіні завершилися зимові Олімпійські ігри. Україна повернулася з однією нагородою.
Підручний: Ми нав'язували боротьбу
Хоча головні очікування на Олімпіаді-2022 були від наших біатлоністів, та нагороду знову ж таки здобув фристайліст Олександр Абраменко.
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Українські біатлоністи продемонстрували непогану боротьбу. Неодноразово їм вдавалося заїжджати до двадцятки найсильніших. Проте не надто вдала стрільба позбавила їх подіуму.
Лідер чоловічої збірної з біатлону Дмитро Підручний підбив підсумки Олімпіади у Пекіні.
Не люблю ставити якісь конкретні оцінки, були хороші гонки, де ми нав'язували боротьбу, тому не можу сказати, що були якісь провали. Виступили ми на своєму хорошому рівні,
– сказав Дмитро.
За словами біатлоніста, на пік форми вдалося вийти до Ігор, проте складні умови у Пекіні завадили повністю себе проявити.
"Фізичний стан був досить хороший, можна було боротися, тому я задоволений. Але в Китаї були специфічні умови, можливо, через це не всі гонки вдалося добре пробігти. Але якщо говорити про те, чи вийшли ми на пік форми – думаю так. Під час Олімпіади у мене був пік форми по ходу поточного сезону", – зазначив спортсмен.
Дмитро Підручний: що відомо
- На Олімпійських іграх-2022 Підручний продемонстрував найкращий результат серед українських біатлоністів. Він двічі фінішував 13-м – у спринті та гонці переслідування.
- Дмитро оновив свій найкращий показник в "індивідуалці" – 18-те місце.
- Українець також пробився до гонки з масовим стартом, де він фінішував 24-м.