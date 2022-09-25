Із фронту на змагання з ММА: боєць спецпідрозділу "Kraken" представить Україну на ЧЄ

Із 26-го по 28-ме вересня у Тбілісі, столиці Грузії, відбудеться престижний старт зі змішаних бойових мистецтв міжнародної федерації GAMMA – чемпіонат Європи. Від України поїде військовий спецпідрозділу ГУР "Kraken", Кирило Коломієць.

Їде, щоб підійняти у Грузії синьо-жовтий прапор

Український захисник змінює на деякий час військовий фронт на спортивний. Кирило Коломієць захищав рідну країну від російської агресії. Для якісної підготовки до чемпіонату Європи та самого виступу на змаганнях Кирилу надали відпустку, пише 24 канал.

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Кирило Коломієць – представник України на ЧЄ у Молдові / Фото надане 24 каналу

У ГУР дали добро та відпустили талановитого бійця на престижний старт у Грузію. Адже торік Кирило став чемпіоном Європи з ММА.



Кирило Коломієць захищає Україну від окупантів / Фото надане 24 каналу

Кирило Коломієць – захисник України не лише на військовому фронті