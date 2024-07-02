“Такий шанс випадає раз у житті”: новачок Шахтаря прокоментував свою участь в Олімпіаді-2024
Джерело:ФК Шахтар
Кіріл Фесюн висловився щодо можливості поїхати на Олімпіаду-2024. Голкіпер Шахтаря радий тому, що керівництво клубу відпустило його.
Нещодавно Шахтар повідомив, що відпустив 5-х футболістів на Олімпійські ігри-2024. Серед них і, не так давно підписаний, Кіріл Фесюн.
Читайте також Шахтар покидає Львів: де "гірники" гратимуть домашні матчі УПЛ у новому сезоні
Коментар Фесюна щодо поїздки на Олімпіаду
Голкіпер Шахтаря зазначив, що має велике бажання поїхати на турнір і це хороший шанс.
Дуже добре, тому що хочеться поїхати на Олімпіаду. Такий шанс випадає, напевно, раз у житті. Дуже хочеться допомогти своїй країні,
– розповів Фесюн.
Також він заявив, що це дуже важливо для України.
"Зараз такий непростий час для країни. Потрібно якомога більше перемог, і щоб якомога більше знали про нашу країну в усьому світі", – додав Кіріл Фесюн.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2024 відбудуться в Парижі з 26 липня до 9 серпня.