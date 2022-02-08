Кинув виклик Усику: Джошуа не дають спокою футбольні успіхи українця

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) показав навички своєї гри у пляжний футбол.

Після футбольного дебюту українського супертяжа Олександра Усика за житомирську команду Полісся Джошуа вирішив не відставати від свого суперника.

До слова Усик дебютував за Полісся і ледь не забив гол першим дотиком до м'яча: фото і відео з матчу

"Із любові до гри", – прокоментував Ентоні свіжий ролик.

Усик зустрінеться з Джошуа або Ф'юрі