Кинув виклик Усику: Джошуа не дають спокою футбольні успіхи українця

8 лютого 2022 , 12:49
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Джерело:

інстаграм Ентоні Джошуа

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) показав навички своєї гри у пляжний футбол.

Після футбольного дебюту українського супертяжа Олександра Усика за житомирську команду Полісся  Джошуа вирішив не відставати від свого суперника.

До слова Усик дебютував за Полісся і ледь не забив гол першим дотиком до м'яча: фото і відео з матчу

"Із любові до гри", – прокоментував Ентоні свіжий ролик.

Усик зустрінеться з Джошуа або Ф'юрі

Автор: Юрій Семенюк