З ким зіграють Маліновський та Ярмоленко: результати жеребкування Ліги Європи
18 березня 2022 , 14:46Читать новость на русском
У п'ятницю, 18 березня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи. У жеребкуванні взяли участь 8 команд.
Суперників дізналися українці Андрій Ярмоленко (Вест Хем) та Руслан Маліновський (Аталанта), повідомляє 24 канал.
До слова Зінченко та Яремчук дізналися суперників: результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
- Лейпциг – Аталанта
- Айнтрахт – Барселона
- Вест Хем – Ліон
- Брага – Рейнджерс
Пари 1/2 фіналу:
- Лейпциг/Аталанта – Брага/Рейнджерс
- Вест Хем/Ліон – Айнтрахт/Барселона
Жеребкування відбулося всліпу. Посіву не передбачено, команди з однієї національної асоціації могли зустрітися одна з одною. Команда, яку витягнули першою, проведе перший матч на своєму полі.Фінал Ліги Європи пройде 18 травня в Севільї на арені "Рамон Санчес Пісхуан".