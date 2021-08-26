Повторення минулого сезону: Шахтар отримав суперників у Лізі чемпіонів

Донецький Шахтар пройшов всі стадії кваліфікації та в напруженому протистоянні з французьким Монако завоював путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів. 26 серпня визначилися суперники "гірників" у груповій стадії.

Суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів

У жеребкуванні взяли участь 32 клуби – до 26 володарів прямих путівок приєдналися шість переможців раунду плей-офф.

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Учасників поділили на чотири кошики. В перший потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. За трьома іншими кошиками команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА.

Цікаво, що у минулому сезоні "гірники" грали у групі Ліги чемпіонів разом з тими ж Інтером та Реалом. І не змогли вийти з групи навіть попри дві перемоги на Реалом.

Ключові дати

Шахтар потрапив у третій кошик, та за підсумками жеребкування опинився у Групі D разом зта

Тур 1: 14/15 вересня

Тур 2: 28/29 вересня

Тур 3: 19/20 жовтня

Тур 4: 2/3 листопада

Тур 5: 23/24 листопада

Тур 6: 7/8 грудня

25 серпня Шахтар зумів переломити хід поєдинку проти французького Монако. Поступившись у першому таймі 0:2, підопічні Роберто Де Дзербі спочатку перевели гру в екстратайм, а потім забили вирішальний м'яч, який вивів їх в Лігу чемпіонів. Підсумок матчу – 2:2.