Повторення минулого сезону: Шахтар отримав суперників у Лізі чемпіонів
Джерело:24 канал
Донецький Шахтар пройшов всі стадії кваліфікації та в напруженому протистоянні з французьким Монако завоював путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів. 26 серпня визначилися суперники "гірників" у груповій стадії.
Суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів
У жеребкуванні взяли участь 32 клуби – до 26 володарів прямих путівок приєдналися шість переможців раунду плей-офф.
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Учасників поділили на чотири кошики. В перший потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. За трьома іншими кошиками команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА.Шахтар потрапив у третій кошик, та за підсумками жеребкування опинився у Групі D разом з Інтером, Реалом та Вольфсбургом,
- Цікаво, що у минулому сезоні "гірники" грали у групі Ліги чемпіонів разом з тими ж Інтером та Реалом. І не змогли вийти з групи навіть попри дві перемоги на Реалом.
Ключові дати
Тур 1: 14/15 вересня
Тур 2: 28/29 вересня
Тур 3: 19/20 жовтня
Тур 4: 2/3 листопада
Тур 5: 23/24 листопада
Тур 6: 7/8 грудня