Володимир Кличко зізнався, ким хотів стати в дитинстві

Легендарний український боксер Володимир Кличко мріяв стати лікарем. Українець згадав, як випадок кардинально змінив його життя.

Як зазначив Володимир Кличко, одного разу мама, яка бачила в ньому інші здібності і сильні сторони, запропонувала йому стати лікарем, і ця ідея припала Володимиру до вподоби.

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"У мене були хороші оцінки, і мене запросили на співбесіду. Навіть на ту спеціальність, яку я хотів – "вухо, горло, ніс". Іспити я здав добре, мені пообіцяли місце в наступному році, оскільки я був на рік молодший за інших абітурієнтів. Але ж я хотів почати відразу. Мила дама в приймальні комісії сказала, що я можу поки пройти 12-місячний курс на медбрата, щоб не втрачати часу", – написав Володимир у своїй книзі "Управління викликами".

Але оскільки йому не хотілося розчаровувати батька, він вирішив стати військовим лікарем і пішов до медичного училища:

Мені здалося, що я не розчув: я мріяв стати лікарем і був на шляху до мети. Я зовсім не міг уявити себе медбратом. Звідки – і пішов геть. Озираючись назад, думаю, що саме необхідність діяти швидко підштовхнула мене до правильного рішення. Я не пішов до військового училища, як радив батько, а записався в спортивну школу.

Чи справді Володимир Кличко повернеться у бокс?

Останній бій Кличка відбувся у 2017 році, коли українець програв Ентоні Джошуа. Влітку 2017-го Володимир оголосив про завершення кар'єри.

Та досі з'являються чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг. Повідомлялося, що Володимир готовий повернутися у ринг заради рекорду Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу.

Також повідомлялося, що платформа DAZN підготували контракт для Володимира. Сам боксер ухиляється від прямої відповіді на запитання про відновлення кар'єри.