Назустріч Луніну: Кіліан Мбаппе підтвердив, що залишить ПСЖ та чемпіонат Франції влітку

Нападник збірної Франції вирішив не продовжувати контракт із ПСЖ після семи феєричних років на "Парк-де-Пренс". Очікується, що з наступного сезону Мбаппе виступатиме в чемпіонаті Іспанії.

Минулого літа під час трансферного вікна розгорівся гучний скандал між Кіліаном Мбаппе та ПСЖ. Француз відмовився продовжувати контракт із клубом, який спливає влітку 2024 року.

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Прощання Кіліана

Через це парижани спочатку відсторонили нападника від першої команди, але потім зрештою знайшли із ним спільну мову. Втім Мбаппе так і не продовжив угоду з ПСЖ.

Тепер же стало відомо, що Кіліан точно залишить французький клуб влітку. Про це 25-річний нападник повідомив на своїй сторінці у інстаграм, записавши звернення до фанатів.

Це мій останній рік в ПСЖ. Я не буду продовжувати контракт, тому через кілька тижнів ця подорож завершиться. Я проведу свій останній матч на "Парк-де-Пренс" в неділю з Тулузою. Ніколи не думав, що буде так важко повідомляти про це. Мені потрібен новий виклик після семи років роботи. Я ніколи не хотів брехати, я хотів бути ефективним. ПСЖ – це клуб, який ніколи не залишає байдужим. Це клуб, який залишиться у моїй пам'яті на все життя,

– заявив Мбаппе.

Очікується, що влітку Кіліан на правах вільного агента підпише контракт із Реалом, де виступає українець Андрій Лунін. Нагадаємо, що Мбаппе перебрався у ПСЖ у 2017 році. За цей трансфер столична команда заплатила Монако 180 мільйонів євро.

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Кар'єра Мбаппе у ПСЖ

За цей час нападник провів 306 матчів у футболці ПСЖ, забивши 255 голів. Це дозволило йому стати найкращим бомбардиром в історії паризької команди.

Разом із клубом Кіліан шість разів ставав чемпіоном Франції, а також підкорив по три Кубки та Суперкубки країни та двічі вигравав Кубок ліги. Крім того, у 2020 році Мбаппе допоміг ПСЖ дійти до фіналу Ліги чемпіонів, де його команда поступилась Баварії (0:1).