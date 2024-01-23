Кіченок у парному розряді вийшла у півфінал Australian Open: як пройшов матч

Українська тенісистка Людмила Кіченок та латвійка Олена Остапенко вийшли у півфінал парного розіграшу Australian Open. Вони у чвертьфіналі обіграли французьку пару Каролін Гарсія – Крістіна Младенович.

Кіченок і Остапенко взяли три перемоги на шляху до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії. До цього моменту українка та латвійка втратили лише один сет у поєдинку проти австралійок Кімберлі Біррелл та Олівії Гадецькі (2:1), пише 24 Канал.

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Каролін Гарсія/Крістіна Младенович – Людмила Кіченок/Єлена Остапенко – 0:2 (6:7(2), 4:6)

Суперниці обмінялися перериваннями подач у п'ятому і шостому геймах стартової партії, що призвело до рівного рахунку 6:6 і переходу до тайбрейку. Вирішальним виявився ривок Кіченок і Остапенко, які виграли шість останніх розіграшів поспіль з рахунком 7:2, виходячи вперед за сетами.

У наступній партії обидві пари знову обмінялися двома брейками у перших п'яти геймах. На початку Кіченок і Остапенко вели з рахунком 3:0, але потім поступилися трема геймами поспіль. Рішенням стало 10-е гейм на подачі француженок. Пара Кіченок і Остапенко вийшла на три матчболи, всі які суперниці відіграли, але з четвертої спроби утримали перевагу і закрили поєдинок.

Тривалість зустрічі склала 1 годину і 43 хвилини. За цей час Кіченок та Остапенко шість разів подали навиліт і випередили суперниць за кількістю активно виграних м'ячів (28:26).

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