Вперше в історії одна спортсменка виграла золоті медалі на зимових Олімпіадах за різні країни

Бобслеїстка Кейлі Гамфріс стала олімпійською чемпіонкою Пекіна-2022 в складі збірної США. До цього вона двічі перемагала на зимових Олімпіадах, виступаючи за Канаду.

Кейлі Гамфріс перемогла в жіночому монобобі, який вперше був представлений на зимовій Олімпіаді. На подіум вона піднялася як американська спортсменка. Хоча ще два місяці тому питання щодо її участі в Олімпіаді було відкрите. А дві попередні золоті нагороди вона здобула для збірної Канади.

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Скандальне покидання Канади

Кейлі Гамфріс до цього виступала у двійці. І на домашній Олімпіаді-2010 у Ванкувері вперше стала олімпійською чемпіонкою. Своє чемпіонське звання вона підтвердила і на Олімпіаді-2014 в Сочі. А вже в Пхьончхані-2018 вона стала лиш бронзовою призеркою.

Саме після цього в неї виник конфлікт з федерацією бобслею Канади. Гамфріс звинуватила головного тренера бобслейної команди Тода Гейса в харасменті. Однак тут слід зауважити, що мова йшла не про сексуальні домагання, а в психологічному тиску та словесних образах. Як приклад вона навела випадок, коли він понад годину висловлював їй особисті претензії.

Дійшло до того, що коли вона повернулася після Олімпіади-2018до Канади, то її речі були викинуті за межі Олімпійського парку Канади.

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Гамфріс подала позов до суду на Гейса. А також декількох представників федерації бобслею Канади, звинувативши їх у бездіяльності. Але програла цю справу.

Спортсменка була готова продовжити виступати за команду Канади, правда висунула ряд вимог, у тому числі і щодо додаткових тренерів, терапевта, та нового директора, що уникнути спілкування з Гейсом. Це обійшлося б для Канади витратою десятків тисяч доларів. Тож після кількох місяців обговорень, у федерації відмовилися.

Після цього вона вирішила покинути Канаду. У вересні 2019 року їй дозволили покинути збірну. Перебравшись до Каліфорнії, вона почала виступати за США. Хоча було чимало проблем. Їй спочатку самостійно довелося оплачувати тренерів. Ще одна проблема – вона довго не могла отримати громадянство країни. А без нього не мала права виступати на Олімпіаді-2022. При цьому що за збірну США вона вже на той час виступала на інших турнірах, у тому числі на етапах чемпіонату світу, де у 2020 році стала чемпіонкою світу у двійці, а у 2021 – у двійці та монобобі. І лише в грудні 2021 року їй офіційно надали громадянство США. Відтак вона змогла виступити на Олімпіаді.

При цьому Китай та Росія пропонували їй виступати за їхні країни, значно спростивши умову отримання громадянства. Але вона відмовилася.

Нове досягнення на Олімпіаді-2022

На Олімпіаді-2022 в Пекіні Гамфріс стала переможницею у монобобі. Таким чином вона стала першою спортсменкою в історії зимових Олімпіад, яка здобувала золоті нагороди для двох різних країн. У її випадку – США та Канади.

Однак Гамфріс не єдина спортсменка, яка здобувала золоті нагороди для різних країн. Деніель Керрол у 1908 році здобув золоту нагороду у складі збірної Австралії з регбі на Олімпіаді в Лондоні. А вже в 1920 році він виграв золоту медаль як американський регбіст на олімпіаді в Антверпені.

Важкоатлет Кахі Кахіашвілі народився в Грузії. В 1992 році на Олімпіаді в Барселоні він виступив у складі так званої Об'єднаної команди. Сталося це через те, що радянський Союз на той час розвалився, а незалежні держави/, у тому числі Грузія, не зуміли отримати ліцензій на Олімпіаду. Там він здобув золоту нагороду.

В 1994 році Кахіашвілі перебрався до Греції, де отримав ім'я Акакіос Какіашвіліс. І ще двічі перемагав на Олімпіадах вже під прапором Греції – в Атланті-1996 та Сіднеї-2000. При цьому що у 2006 році Кахіашвілі знову отримав грузинське громадянство.