Якнайдалі від війни: Шахтар відправив талановитого легіонера в оренду за океан

19-річний венесуельський форвард Кевін Келсі продовжить кар'єру в МЛС. Шахтар відправив талановитого легіонера в оренду до Цинциннаті.

Донецький Шахтар офіційно оголосив про відхід Кевіна Келсі до американського Цинциннаті. 19-річний венесуелець виступатиме за клуб МЛС на правах оренди.

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Кевін Келсі залишив Шахтар

Орендна угода розрахована до кінця 2024 року. Натомість контракт Кевіна Келсі з Шахтарем чинний до кінця 2027 року.

Келсі перейшов у Шахтар у січні 2023 року з уругвайського Бостон Рівер за 1 мільйон євро. За "гірників" він встиг провести 37 матчів у всіх турнірах, забивши 9 голів та віддавши 3 результативні передачі.

Цинциннаті має право викупу гравця. Була неофіційна інформація, що оренда обійдеться американському клубу в 800 тисяч доларів, а вартість викупу становить 7 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося, що 19-річний венесуелець не лише втратив місце у першій команді Шахтаря, а й хоче залишити Україну через ситуацію з повномасштабною війною.