Керівник WTA пригрозив серйозною реакцією Вімблдону через відсторонення росіян та білорусів

Вімблдон відсторонив російських та білоруських тенісистів від участі у турнірі. Світові тенісні спільноти негативно відреагували на це рішення.

Керівник WTA: Як далеко ми зайдемо, ще не визначено

Вімблдон-2022 відбудеться без участі представників Білорусі та Росії. Про це офіційно повідомили 20 квітня.

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Керівник WTA Стів Саймон прокоментував рішення Вімблдону відсторонити російських та білоруських спортсменів від турніру.

Рішення Вімблдону суперечить правилам Grand Slam, а також угоді про турніри Grand Slam, яку має WTA. Це порушення нашої точки зору в обох ситуаціях. Британська федерація тенісу організовує заходи за погодженням з WTA. Ці рішення порушують правила WTA щодо реєстрації спортсменів,

– заявив очільник WTA.

Також він пригрозив "сильною реакцією" на відповідне рішення.

"Думаю, ви побачите сильну реакцію від нас, але її характер і те, як далеко ми зайдемо, ще не визначено", – додав Саймон.

Вімблдон є найстарішим двотижневим турніром великого тенісу. Цьогоріч змагання відбудуться з 27 червня та триватимуть до 10 липня на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу й крокету в Лондоні.

У ATP та WTA заявили, що відсторонення росіян та білорусів від турніру – це несправедливість.

Також там додали, що таким чином організатори Вімблдона дискримінують учасників країн-агресорів.