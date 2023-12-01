Вибір зроблено: Анчелотті назвав воротаря, який зіграє за Реал у наступному матчі Ла Ліги

У суботу, 2 грудня, мадридський Реал зіграє матч 15-го туру чемпіонату Іспанії. Суперником "вершкових" буде Гранада, яка посідає передостаннє місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

У цьому поєдинку Карло Анчелотті анонсував повернення у ворота Кепи Аррісабалаги, якщо той фізично буде готовий зіграти після відновлення від травми. Такі слова обурили багатьох гравців Реала, які вважають, що італієць несправедливо ставиться до українського голкіпера Андрія Луніна на тлі його успішних виступів в останніх матчах.

До теми Анчелотті "дав задню" у питанні майбутньої гри Луніна після бурхливої реакції зірок Реала

Лунін отримав шанс продемонструвати свою якість

Напередодні зустрічі з Гранадою головний тренер "королівського клубу" оголосив свій вибір щодо воротарської позиції. Попри те, що іспанець уже готовий повернутися на поле та повноцінно тренується, місце в основному складі дістанеться Андрію Луніну.

Кепа готовий зіграти завтра. Я поговорю з ним пізніше, але він отримав зелене світло від лікарів. Завтра зіграє Лунін, а Кепа буде готовий до Бетіса,

– сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що за підсумками минулого туру Андрій Лунін потрапив до команди тижня в Ла Лізі. Також він очолює рейтинг чемпіонату за найвищим відсотком сейвів серед воротарів, які зіграли більше одного матчу.

. Поєдинок мадридського Реала проти Гранади 2 грудня розпочнеться о 19:30, виїзна зустріч з Бетісом відбудеться 9 грудня, початок о 17:15 за Києвом.