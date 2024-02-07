Останнє слово ще не сказав, – Кепа хоче "вкрасти" у Луніна статус першого номера Реала

Карло Анчелотті нарешті відкрив очі та почав довіряти Андрію Луніну, якого раніше хотів виперти із команди. Українець повністю користається шансом під час відсутності травмованого Тібо Куртуа.

Орендований у лондонського Челсі Кепа Аррісабалага міцно сів на лаву запасних Реала. Попри те, що Карло Анчелотті не приховував своєї прихильності до іспанського воротаря. Однак Андрій Лунін зробив усе, аби стати першим номером мадридського клубу та втілити у реальність слова своєї коханої дружини, яка завжди стає на захист Андрія.

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Кепа хоче посадити Луніна на "банку"

Раніше головний тренер "вершкових" навіть хотів переконати керівництво у доцільності викупу контракту 29-річноого голкіпера із Челсі. Але тепер цей варіант відпав. Ймовірно, що по закінченню сезону-2023/2024 Кепа повернеться у Лондон.

Однак навіть у такій ситуації Кепа не збирається опускати руки. Іспанець хоче знову повернути довіру Анчелотті та місце у воротах "Королівського клубу", посадивши свого українського конкурента "на банку". Адже востаннє іспанець грав ще у матчі проти Альмерії.

Я збираюся боротися за своє місце. Останнє слово ще не сказав,

– заявив Кепа.

Після матчу проти Атлетіко Мадрид, який закінчився нічиєю 1:1, Анчелотті повідомив Луніну важливу новину. Наставник Реала повідомив Андрію, що той отримуватиме більше ігрової практики. Натомість його візаві Кепа буде грати у поєдинках із легкими суперниками.

Таке рішення точно не сподобається орендованому у Челсі голкіперу, який провів у футболці Реала 18 матчів (18 пропущених голів та 7 "сухих" зустрічей).

Натомість Лунін проводить свій найкращий сезон за мадридський гранд. У сезоні-2023/2024 Андрій вже відіграв 15 поєдинків, у яких 13 разів витягав м'яч із власної сітки володінь та провів 6 зустрічей на нуль.

Нагадаємо, що раніше Анчелотті хотів виперти Луніна із команди. Однак, як бачимо, наставник помилявся у своєму рішенні. Український воротар же, як виявилось, ще на початку переїзду у Мадрид подумав про своє майбутнє. Андрій завчасно та таємно продовжив контракт із Реалом ще на один рік – до кінця червня 2025-го.

У наступному 24-му турі Ла Ліги Реал прийме Жирону у центральному матчі вікенду. Це буде битва лідера та другої команди сезону-2023/2024. Стартовий свисток про початок зустрічі пролунає 10 лютого о 19:30 за Києвом. Напередодні матчу між колективами різниця лише у 2 бали на користь клубу Луніна.