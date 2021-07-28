Українського дзюдоїста Кеджау Ньябалі дискваліфікували на Олімпіаді-2020
28 липня 2021 , 08:22Читать новость на русском
Джерело:24 канал
На Олімпійські Іграх український дзюдоїст Кеджау Ньябалі в категорії до 90 кілограм не зумів пробитися у чвертьфінал.
Заборонений прийом
В 1/8 фіналу він зустрічався з узбеком Давлатов Бобоновим, але був дискваліфікований за неправильний прийом.
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Українець завдав травму супернику при виконанні кидка. Злого наміру в цьому не було, проте кидок дійсно виглядав небезпечно.
- В 1/16 фіналу Кеджау переміг представника Домініканської Республіки Роберта Флорентіно.
- Для нашого дзюдоїста це була друга Олімпіада. У Ріо-2016 він програв у першій сутичці.
- Українські дзюдоїсти здобули на Іграх лише одну медаль – бронза у Дарії Білодід.